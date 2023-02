Le grenier de Toulouse fait son one man show – Du 15 au 19 février le phare Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Le grenier de Toulouse fait son one man show – Du 15 au 19 février le phare, 15 février 2023, Tournefeuille. Le grenier de Toulouse fait son one man show – Du 15 au 19 février 15 – 19 février le phare Quel drôle de titre pour une drôle de soirée ! le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Le Grenier de Toulouse vous avait réservé il y a 5 ans une soirée spéciale en revisitant les sketches les plus célèbres de vos humoristes préférés. Ils faisaient ainsi leurs premiers pas dans le monde du « one-man ».

Et bien qui l’eut cru ? Ils y ont pris beaucoup de plaisir. Et selon la rumeur, il paraîtrait que le public aussi. Alors pourquoi ne pas renouveler l’expérience avec de nouveaux sketches tout aussi désopilants ?

crédit photo : Agence Novo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T20:30:00+01:00

2023-02-19T18:00:00+01:00

