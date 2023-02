Soirée des métiers et de l’orientation – Lundi 6 février le phare Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Soirée des métiers et de l’orientation – Lundi 6 février le phare, 6 février 2023, Tournefeuille. Soirée des métiers et de l’orientation – Lundi 6 février Lundi 6 février, 18h30 le phare Soirée organisée par la Ville de Tournefeuille et le Club Entreprises de l’Ouest Toulousain, avec l’aide des fédérations de parents d’élèves. le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Une centaine d’exposants : chefs d’entreprise, professionnels, organismes de formation sont présents pour représenter différents secteurs d’activités et métiers. La première partie de la soirée est composée de témoignages de membres du Club Entreprises de l’Ouest toulousain et d’apprentis. La seconde partie permet aux jeunes et à leurs familles de continuer les échanges en rencontrant les divers exposants.

