Concert : « Kalash » – Jeudi 13 octobre Jeudi 13 octobre, 20h00 le phare

Sur réservation

Kevin Valleray, plus connu sous son nom de scène « Kalash » ou « Mwaka Boss » est LE rappeur et chanteur martiniquais devenu célèbre ces dernières années pour ses titres dancehall / reggae

le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

En 2016, son album « Kaos » est rentré directement à la 2ème position des tops album français, il est certifié disque de platine la même année. Mais c’est avec la chanson « Mwaka Moon », tirée de son quatrième album, que Kalash a définitivement battu tous les records avec 6,35 millions de streams en seulement 6 jours et 247 millions de vues sur YouTube. Le titre est resté des semaines à la première place des classements en France et en Belgique et est rentré dans les tops en Suisse et en Australie. Avec « Mwaka Moon », Kalash a obtenu la double certification disque de diamant en France et disque d’or en Belgique et en Italie.

De la Martinique à l’Hexagone, nous n’avons pas fini d’entendre parler de cet artiste multi-facettes qui explose tous les scores.

Son nouvel album « Diamond Rock » a été dévoilé le 1er novembre 2019. Ce cinquième album est accompagné d’une tournée dans toute la France en 2020 et d’un concert exceptionnel à l’AccorHotels Arena le 23 septembre 2020.

TARIFS

24,80€ + F.D.L.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T20:00:00+02:00

2022-10-13T22:00:00+02:00