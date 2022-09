Conférence et exposition : « Pollinisateurs en milieu urbain & périurbain » – Jeudi 14 octobre le phare Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Conférence et échanges animés par Dominique Dupouy à l'occasion de l'inauguration de l'exposition qui leur est consacrée

C'est aujourd'hui un fait avéré : nous assistons ces dernières années au déclin généralisé des populations d'insectes dans le monde. Plus de 40% des espèces sont menacées et 30% sont déjà en voie de disparition. Et comme dans le vivant tout est lié, les plantes à fleurs, dont la quasi totalité se reproduisent grâce à la pollinisation par les insectes, sont aussi menacées. Demain aurons-nous encore des fruits et des légumes ? En effet, aujourd'hui, 1/3 de notre nourriture dépend des insectes pollinisateurs. Ceux-ci, en transportant le pollen d'une fleur à l'autre, jouent un rôle essentiel : ils permettent aux plantes à fleurs de se reproduire et participent ainsi à la production de fruits, de graines mais aussi au maintien de la biodiversité. Bien sûr nous pensons à l'abeille mellifère, mais elle est loin d'être la seule. Tout un bataillon d'insectes : bourdons, abeilles solitaires, papillons, syrphes, guêpes et mêmes coléoptères pollinisent. Venez les découvrir lors de cette conférence ! L'événement sera accompagné d'une exposition pédagogique sur les pollinisateurs sauvages en ville et de photographies d'espèces prises à Tournefeuille.

Gratuit et ouvert à tous.

Inscription obligatoire par mail ou téléphone auprès de l’Association des Jardiniers de Tournefeuille

