JEREMY FERRARI LE PHARE St Coulomb, 23 février 2024, St Coulomb.

Anesthésie GénéraleLe nouveau spectacle de Jérémy FerrariAprès la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 550 000 spectateurs en salle, deux fois DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes 2014 et 2017, tournées à guichets fermés en France, Angleterre, Suisse, Belgique, Québec et USA !Avec plus de 100 000 billets vendus avant démarrage, le phénomène de l’humour revient. Anesthésie générale est le one man show le plus attendu de 2020 !

Tarif : 42.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE PHARE Rue du Lac 35350 St Coulomb 35