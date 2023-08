Fascinant Week-end V&D : L’Asie en Champagne Le Phare de Verzenay Verzenay, 20 octobre 2023, Verzenay.

Verzenay,Marne

Partez à la découverte de l’Asie avec l’Académie de l’Asie à l’occasion du Fascinant week-end. Au programme, cours de calligraphie chinoise, cours de cuisine chinoise et dégustation de champagne !.

2023-10-20 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

Le Phare de Verzenay

Verzenay 51360 Marne Grand Est



Discover Asia with the Académie de l?Asie during the Fascinant weekend. On the program: Chinese calligraphy classes, Chinese cooking classes and champagne tasting!

Descubra Asia con la Académie de l’Asie en el fin de semana Fascinant. En el programa: clases de caligrafía china, clases de cocina china y cata de champán

Gehen Sie am Faszinierenden Wochenende mit der Asien-Akademie auf Entdeckungsreise durch Asien. Auf dem Programm stehen Kurse in chinesischer Kalligraphie, chinesische Kochkurse und eine Champagnerverkostung!

Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne