Un été au Phare – OLKAN & LA VIPERE ROUGE Le Phare de Verzenay Verzenay, 15 août 2023

Verzenay,Marne

Un été au phare revient pour la 3ème année consécutive. Du 1er mai au 17 septembre 2023, ce lieu emblématique renoue avec l’ambiance des années 20. Artistes locaux et nationaux se produiront sur la scène du jardin panoramique pour des concerts gratuits, ouverts à tous.

Venez déguster les grands crus locaux autour d’un pique-nique sorti du panier. En famille ou entre amis, Un été au phare est le rendez-vous à ne manquer pour profiter des chaleurs de l’été avec en bonus, une vue plongeante sur le vignoble champenois.

Le MARDI 15 AOÛT, retrouvez OLKAN & LA VIPERE ROUGE, Basslines puissantes, mélancolie turque, rythmes du Maghreb et couleurs pop eighties, ils mêlent leurs influences pour proposer

un live électro ardent. Sur scène, voix, saz, guitare, synthétiseurs et percussions entre les mains, ils

s’approprient parfaitement les codes de la musique électronique..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 14:00:00

Le Phare de Verzenay Rue du Phare

Verzenay 51360 Marne Grand Est



Un été au phare returns for the 3rd year running. From May 1 to September 17, 2023, this emblematic site will return to the ambiance of the 1920s. Local and national artists will take to the stage in the panoramic garden for free concerts open to all.

Come and enjoy a picnic of local vintages. With family or friends, Un été au phare is a not-to-be-missed event to enjoy the summer heat, with the added bonus of a bird’s-eye view of the Champagne vineyards.

On TUESDAY AUGUST 15, OLKAN & LA VIPERE ROUGE, powerful basslines, Turkish melancholy, Maghreb rhythms and eighties pop colors, blend their influences to offer a fiery electro live show

a fiery electro live show. On stage, with vocals, saz, guitar, synthesizers and percussion in their hands

the codes of electronic music.

Un été au phare vuelve por tercer año consecutivo. Del 1 de mayo al 17 de septiembre de 2023, este lugar emblemático revivirá el ambiente de los años veinte. Artistas locales y nacionales se subirán al escenario del jardín panorámico para ofrecer conciertos gratuitos y abiertos a todos.

Venga a degustar los grandes vinos locales con un picnic fuera de la cesta. En familia o entre amigos, Un été au phare es una ocasión ineludible para disfrutar del calor estival, con la ventaja añadida de contemplar los viñedos de Champagne a vista de pájaro.

El MARTES 15 DE AGOSTO, únase a OLKAN & LA VIPERE ROUGE, con sus potentes líneas de bajo, la melancolía turca, los ritmos magrebíes y los colores del pop de los ochenta

un directo electro ardiente. Sobre el escenario, voz, saz, guitarra, sintetizadores y percusión en mano, hacen suyos los códigos de su música

los códigos de la música electrónica.

Un été au phare kehrt zum dritten Mal in Folge zurück. Vom 1. Mai bis zum 17. September 2023 lässt dieser symbolträchtige Ort die Atmosphäre der 20er Jahre wieder aufleben. Lokale und nationale Künstler werden auf der Bühne des Panoramagartens auftreten und kostenlose Konzerte geben, die für alle offen sind.

Probieren Sie die lokalen Weine bei einem Picknick aus dem Korb. Ob mit der Familie oder mit Freunden, Un été au phare ist der Treffpunkt, den Sie nicht verpassen sollten, um die Sommerhitze zu genießen und als Bonus einen tiefen Blick auf die Weinberge der Champagne zu erhaschen.

Am Dienstag, dem 15. August, treten OLKAN & LA VIPERE ROUGE auf. Mit ihren kraftvollen Basslines, türkischer Melancholie, maghrebinischen Rhythmen und Eighties-Pop-Farben vereinen sie ihre Einflüsse zu einem einzigartigen Musikerlebnis

eine feurige Elektro-Live-Show. Auf der Bühne, mit Stimme, Saz, Gitarre, Synthesizer und Perkussion in den Händen, werden sie

die Musiker machen sich die Codes der elektronischen Musik perfekt zu eigen.

