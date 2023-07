Un été au Phare – SWEET SCARLETT Le Phare de Verzenay Verzenay, 23 juillet 2023, Verzenay.

Un été au phare revient pour la 3ème année consécutive. Du 1er mai au 17 septembre 2023, ce lieu emblématique renoue avec l’ambiance des années 20. Artistes locaux et nationaux se produiront sur

la scène du jardin panoramique pour des concerts gratuits, ouverts à tous.

Venez déguster les grands crus locaux autour d’un pique-nique sorti du panier. En famille ou entre amis, Un été au phare est le rendez-vous à ne manquer pour profiter des chaleurs de l’été avec en bonus, une vue plongeante sur le vignoble champenois.

Le DIMANCHE 23 JUILLET, retrouvez SWEET SCARLETT, l’aventure d’une famille réunie par la musique : un papa guitariste, Patrick, qui transmet sa passion à ses deux fils Vincent et Rémi. Le premier s’oriente vers la basse et le second vers la batterie. Caroline, la compagne de Rémi

rejoint le trio et apporte sa voix unique..

Le Phare de Verzenay Rue du Phare

Verzenay 51360 Marne Grand Est



Un été au phare returns for the 3rd year running. From May 1 to September 17, 2023, this emblematic venue will be reviving the atmosphere of the 1920s. Local and national artists will take to the stage

the panoramic garden stage for free concerts open to all.

Come and enjoy a picnic of local vintages. With family or friends, Un été au phare is a not-to-be-missed event to enjoy the summer heat, with the added bonus of a bird’s-eye view of the Champagne vineyards.

On SUNDAY JULY 23rd, SWEET SCARLETT is the story of a family brought together by music: father Patrick, a guitarist, passes on his passion to his two sons, Vincent and Rémi. The former took up bass and the latter drums. Rémi?s girlfriend Caroline

joins the trio and contributes her unique voice.

Un été au phare vuelve por tercer año consecutivo. Del 1 de mayo al 17 de septiembre de 2023, este emblemático local revivirá el ambiente de los años veinte. Artistas locales y nacionales subirán al escenario

escenario del jardín panorámico para conciertos gratuitos abiertos a todos.

Venga a degustar los grandes vinos locales con un picnic fuera de la cesta. En familia o entre amigos, Un été au phare es una ocasión ineludible para disfrutar del calor estival, con la ventaja añadida de contemplar a vista de pájaro los viñedos de Champagne.

El DOMINGO 23 DE JULIO, vea SWEET SCARLETT, la aventura de una familia unida por la música: el padre Patrick, guitarrista, transmite su pasión a sus dos hijos Vincent y Rémi. El primero se dedica al bajo y el segundo a la batería. La novia de Rémi, Caroline

se une al trío y aporta su voz única.

Un été au phare kehrt zum dritten Mal in Folge zurück. Vom 1. Mai bis zum 17. September 2023 lässt dieser symbolträchtige Ort die Atmosphäre der 20er Jahre wieder aufleben. Lokale und nationale Künstler werden auf dem

auf der Bühne des Panoramagartens bei kostenlosen Konzerten, die für alle offen sind.

Probieren Sie die lokalen Weine bei einem Picknick aus dem Korb. Ob mit der Familie oder mit Freunden, Un été au phare ist der Treffpunkt, den Sie nicht verpassen sollten, um die Sommerhitze zu genießen und als Bonus einen tiefen Blick auf die Weinberge der Champagne zu erhaschen.

Am SONNTAG, dem 23. Juli, sehen Sie SWEET SCARLETT, das Abenteuer einer Familie, die durch die Musik vereint ist: Der Vater Patrick ist Gitarrist und gibt seine Leidenschaft an seine beiden Söhne Vincent und Rémi weiter. Der erste wechselt zum Bass und der zweite zum Schlagzeug. Caroline, die Lebensgefährtin von Rémi

schließt sich dem Trio an und bringt ihre einzigartige Stimme ein.

