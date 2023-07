Admirez la vue depuis un phare et profitez d’un concert pique-nique Le phare de Verzenay Verzenay, 16 septembre 2023, Verzenay.

Admirez la vue depuis un phare et profitez d’un concert pique-nique 16 et 17 septembre Le phare de Verzenay Entrée libre – 7,50 € par adulte – 5,00 € par enfant (6 à 16 ans) – Concert gratuit, sur réservation, dimanche 17 septembre de 12h30 à 14h.

Lieu aux multiples espaces, le phare de Verzenay vous propose une expérience unique : 101 marches à gravir, un belvédère offrant une vue à 360°, une muséographie pétillante et un jardin permettant de profiter d’un concert pique-nique.

Le phare de Verzenay Rue du phare, 51360 Verzenay Verzenay 51360 Marne Grand Est 03 26 07 87 87 http://www.lepharedeverzenay.com [{« type »: « phone », « value »: « 0326078787 »}] Le Phare de Verzenay est, depuis sa construction en 1909 un lieu emblématique de la Montagne de Reims.

Erigé par un négociant en vin pour promouvoir sa marque de Champagne, cette réalisation ne manque pas d’étonner.

Au pied de cet étonnant édifice, de grandes réceptions sont organisées pendant les années folles. Dans une ambiance festive, restaurant, guinguette, théâtre de plein air, et pour quelques centimes, on vient danser, s’amuser, se restaurer et déguster le « Champagne du Phare ».

Les événements de la Première Guerre Mondiale mettent fin à cette belle époque et le Phare reste en désuétude pendant de longues années.

En 1999, le Musée de la Vigne ouvre ses portes et, depuis, on y déguste également les champagnes des vignerons de la Montagne de Reims dans l’espace de dégustation, mais aussi dans son jardin panoramique, aménagé tel un jardin de bord de mer. Parking gratuit – Accès handicapés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

CU Grand Reims