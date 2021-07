Ciboure ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques LE PHARE DE CIBOURE : PLEIN FEU SUR LA BAIE ! ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

du mardi 3 août au mardi 24 août

Pour planter le décor, rendez-vous sur la plage de Ciboure où vous comprendrez les défis de la baie relevés par d’imposants ouvrages de protection. Enfin, au bout du quai, le phare vous attend pour vous dévoiler un regard neuf sur notre territoire. Découvrez cette œuvre iconique d’André Pavlovsky, jadis lieu de vie pour des générations de gardiens.

8 euros- Inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure (nombre de places limité) 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T11:30:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T11:30:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T11:30:00

