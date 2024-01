L’HERITAGE GOLDMAN LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE Chambery, 5 octobre 2024, Chambery.

L’HÉRITAGE GOLDMAN : LA TOURNÉE ÉVÈNEMENTLes plus grandes chansons de JEAN-JACQUES GOLDMAN revisitées par ERICK BENZI, son réalisateur et arrangeur historique.Sur scène, MICHAEL JONES, le CHŒUR GOSPEL DE PARIS et les plus belles voix de la nouvelle scène française interprètent les grands tubes de Jean JacquesGOLDMAN entourés des musiciens et de l’équipe artistique originelle de GOLDMAN.Deux heures de musique et de performances d’exception pour s’émouvoir, chanter et danser ensemble sur un répertoire intemporel touchant toutes les générations.« La bande son de nos vies » et de tant de moments inoubliables.En tournée dans toutes les plus grandes salles de France… Une production ambitieuse et passionnée pour REVIVRE, EN LIVE, LA LÉGENDE GOLDMAN !

Tarif : 49.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-10-05 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73