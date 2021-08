Le Phare Biarritz, 5 septembre 2021, Biarritz.

Le Phare 2021-09-05 16:00:00 – 2021-09-05 17:30:00 Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz

Par la Compagnie de Danse Inclusive d’Oxala.

La création du Phare est issue de la rencontre entre Tarek AïtMeddour danseur / chorégraphe « ordinaire », et Laurence Ricordeau et sa Compagnie ExtraOrdinaire d’Oxala, et le soutien de la Fondation Capsule d’arts/Lyon.

16h

+33 6 11 03 96 08

dernière mise à jour : 2021-08-06 par OT Biarritz