Visite du laboratoire de Préhistoire de Léon et Germaine Henri-Martin Le Peyrat Blanzaguet Blanzaguet-Saint-Cybard Catégories d’évènement: Blanzaguet-Saint-Cybard

Charente

Visite du laboratoire de Préhistoire de Léon et Germaine Henri-Martin Le Peyrat Blanzaguet, 16 septembre 2023, Blanzaguet-Saint-Cybard. Visite du laboratoire de Préhistoire de Léon et Germaine Henri-Martin Samedi 16 septembre, 10h00 Le Peyrat Blanzaguet Gratuit. Entrée libre. Vous découvrirez le laboratoire de Préhistoire de la famille Henri-Martin dans lequel ont étudié Léon et Germaine Henri-Martin. Ils ont mené notamment trois fouilles archéologiques : la Quina, le Roc de sers et Fontéchevade (époque : entre -20 000 et -40 000 ans). Le Peyrat Blanzaguet 1 rue du docteur Henri-Martin,16320 Blanzaguet Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine Ce laboratoire d’archéologie était celui de la famille Henri-Martin. Léon Henri-Martin est un des fondateurs de la Société préhistorique française en 1904. Il achète le gisement paléolithique de La Quina (Charente) et l’étudie pendant ses vacances de 1905 à 1914. Il organise un Laboratoire d’Etudes de Paléontologie Humaine au Peyrat où il met en œuvre l’étude de l’anatomie comparée. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Antoine Breton

Détails Catégories d’évènement: Blanzaguet-Saint-Cybard, Charente Autres Lieu Le Peyrat Blanzaguet Adresse 1 rue du docteur Henri-Martin,16320 Blanzaguet Ville Blanzaguet-Saint-Cybard Departement Charente Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Le Peyrat Blanzaguet Blanzaguet-Saint-Cybard

Le Peyrat Blanzaguet Blanzaguet-Saint-Cybard Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanzaguet-saint-cybard/

Visite du laboratoire de Préhistoire de Léon et Germaine Henri-Martin Le Peyrat Blanzaguet 2023-09-16 was last modified: by Visite du laboratoire de Préhistoire de Léon et Germaine Henri-Martin Le Peyrat Blanzaguet Le Peyrat Blanzaguet 16 septembre 2023 Blanzaguet-Saint-Cybard Le Peyrat Blanzaguet Blanzaguet-Saint-Cybard

Blanzaguet-Saint-Cybard Charente