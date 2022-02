Le peuple reprend-il la parole ? Médiathèque Françoise Sagan, 10 mars 2022, Paris.

Les signes de défiance envers les institutions et leurs représentants se multiplient et inquiètent.

En parallèle, face à l’urgence écologique et au creusement des inégalités, de nombreux acteurs et commentateurs politiques se rejoignent sur la nécessité de “mieux prendre en compte la parole citoyenne”. Comment donner voix au plus grand nombre sans tomber dans les extrêmes et la démagogie ? Alors que les mouvements populistes semblent refluer en Europe, la France est-elle une exception ? Entre fatigue démocratique, contestations et renouveau, que peut nous apporter l’observation de nos voisins européens ? Nadia Pantel est journaliste, elle a travaillé comme reporter en Pologne et dans les Balkans, où elle a notamment couvert la crise migratoire de 2015. Correspondante en France du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung depuis 2018, elle pose un regard incisif et toujours stimulant sur la vie politique et sociale de l’Hexagone. Marc Lazar est spécialiste de l’Italie, il dirige le Centre d’histoire de Sciences Po. En 2019, il a publié chez Gallimard une passionnante réflexion sur le populisme en France et en Italie : Peuplecratie. La métamorphose de nos démocraties, cosigné avec le politologue Ilvo Diamanti.Modération par Delphine Veaudor, journaliste à Courrier International.

