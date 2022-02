LE PEUPLE MIGRATEUR Aron Aron Catégories d’évènement: Aron

Mayenne

LE PEUPLE MIGRATEUR Aron, 3 décembre 2022, Aron. LE PEUPLE MIGRATEUR Aron

2022-12-03 09:30:00 – 2022-12-03 12:00:00

Aron Mayenne Aron Les oiseaux du grand nord (Sibérie, Groënland…) sont arrivés, ils sont nombreux à venir profiter de la douceur de nos hivers de climat océanique. Venez apprendre à connaître et reconnaître ces espèces sur l’un des plus beaux sites ornithologiques de la Mayenne. Animation gratuite sur inscription.

Distance parcourue : environ 3 kms. Convient aux enfants de 8 ans et plus. A la découverte des espaces naturels sensibles du département, sortie organisée par le Conseil Départemental de la Mayenne. +33 2 43 03 79 62 https://cpie-mayenne.org/evenements/le-peuple-migrateur-3/ Les oiseaux du grand nord (Sibérie, Groënland…) sont arrivés, ils sont nombreux à venir profiter de la douceur de nos hivers de climat océanique. Venez apprendre à connaître et reconnaître ces espèces sur l’un des plus beaux sites ornithologiques de la Mayenne. Animation gratuite sur inscription.

Distance parcourue : environ 3 kms. Convient aux enfants de 8 ans et plus. Aron

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aron, Mayenne Autres Lieu Aron Adresse Ville Aron lieuville Aron Departement Mayenne

Aron Aron Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aron/

LE PEUPLE MIGRATEUR Aron 2022-12-03 was last modified: by LE PEUPLE MIGRATEUR Aron Aron 3 décembre 2022 Aron mayenne

Aron Mayenne