Le Peuple Loup Marseille 14e Arrondissement, 13 avril 2022, Marseille 14e Arrondissement.

Le Peuple Loup Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

2022-04-13 – 2022-04-13 Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 14e Arrondissement

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !



CINÉ-MINOTS

Animation, Aventure, Fantastique de Tomm Moore, Ross Stewart (2021, 1h45)

Par : Will Collins, Jean-Marc Pannetier

Avec Lévanah Solomon, Lana Ropion, Serge Biavan



Âge : ≥ 8 ans

Ciné-Minots avec « Le peuple loup ».

http://www.lezef.org/

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !



CINÉ-MINOTS

Animation, Aventure, Fantastique de Tomm Moore, Ross Stewart (2021, 1h45)

Par : Will Collins, Jean-Marc Pannetier

Avec Lévanah Solomon, Lana Ropion, Serge Biavan



Âge : ≥ 8 ans

Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-10-07 par