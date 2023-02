Le peuple du marais Espace naturel sensible du marais de MASSILLY Massilly Massilly Catégories d’Évènement: Massilly

2023-04-26 – 2023-04-26

Saone-et-Loire Massilly EUR Prenez votre après-midi, enfilez vos bottes et suivez un guide Nature qui vous fera découvrir la richesse du marais.

Visite en après-midi, réservation obligatoire, places limitées. L’horaire exact sera communiqué lors de votre réservation. Espace naturel sensible du marais de MASSILLY Avenue de la Gare Massilly

