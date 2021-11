Le Peuple du chemin / Marion Achard Studio de danse du Manège, 14 décembre 2021, La Roche-sur-Yon.

Le Peuple du chemin / Marion Achard

Studio de danse du Manège, le mardi 14 décembre à 18:30

Le Peuple du chemin ——————- ### Marion Achard **Cette soirée en famille est une merveilleuse invitation à plonger au cœur de la forêt amazonienne, à la rencontre d’un peuple d’indiens isolés d’Équateur.** Grâce à cette adaptation sur scène du roman Le Peuple du chemin (Éd. Talents hauts) soutenu par Amnesty International, Marion Achard raconte l’histoire de Loca et Daboka, deux enfants de la tribu. Accompagnée d’un illustrateur et d’un artiste manipulateur d’objets, elle nous embarquera dans un voyage singulier et sensitif dans lequel le livre devient art vivant. Marion Achard a été élève à l’école de cirque Fratellini puis au Centre National des Arts du Cirque Depuis 20 ans, elle crée et joue ses spectacles avec la compagnie Tour de Cirque et se produit en France et à l’étranger. De ces voyages, elle tire une partie de ses histoires, qu’elle nous livre dans des romans Jeunesse et Ado publiés chez Actes Sud Junior et Talents Hauts, ainsi que dans des scénarios BD aux éditions Delcourt. Avec : Yann Dégruel (illustrateur BD) et Farid Abed (son, ambiance, musique) **Marion Achard est en résidence au Grand R du 11 au 17 déc.** **AUTRES RENDEZ-VOUS AVEC MARION ACHARD** **– VENANSAULT** Sam. 11 déc. l 10h30 Médiathèque – L’îlot des arts Gratuit (sur réservation) Lecture-rencontre avec Marion Achard suivie d’un atelier autour des arts du cirque À découvrir en famille à partir de 8 ans **– LE TABLIER** Sam. 11 déc. l 15h Bibliothèque Gratuit (réservation conseillée) Lecture et projection de Tumee, l’enfant élastique suivie d’un goûter Le portrait et le parcours d’une jeune contorsionniste mongole, prête à aller au bout de sa passion, pour sortir de sa condition et réaliser son rêve : intégrer la troupe d’un cirque étranger. À découvrir en famille à partir de 8 ans

Tarif unique 5 €

FESTIVAL ROULEZ JEUNESSE ! | LITTÉRATURE EN SCÈNE. Cette soirée en famille est une invitation à plonger au cœur de la forêt amazonienne, à la rencontre d’un peuple d’indiens isolés d’Équateur.

Studio de danse du Manège Esplanade Jeannie-Mazurelle La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T18:30:00 2021-12-14T19:15:00