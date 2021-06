Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Le Peuple des E’Toiles Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Le Peuple des E’Toiles Le Puy-en-Velay, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Le Puy-en-Velay. Le Peuple des E’Toiles 2021-07-01 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-31 18:00:00 18:00:00 Le Puy-en-Velay 72 rue Chaussade

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Exposition de peintures chamaniques et angéliques à la galerie d’art « Le Peuple des E’Toiles « , boutique / atelier au 72 rue Chaussade, 43000 Le Puy-en-Velay. clairether43@gmail.com +33 6 03 22 55 68 http://clairether.com/ Exposition de peintures chamaniques et angéliques à la galerie d’art « Le Peuple des E’Toiles « , boutique / atelier au 72 rue Chaussade, 43000 Le Puy-en-Velay.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Le Puy-en-Velay 72 rue Chaussade Ville Le Puy-en-Velay lieuville 45.04294#3.88597