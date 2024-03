Le Peuple de l’Herbe // 30 ANS DE LA CAVE la Cave aux Poètes Roubaix, jeudi 11 avril 2024.

Le Peuple de l'Herbe // 30 ANS DE LA CAVE ◣LE PEUPLE DE L'HERBE◢

Jeudi 11 avril, 20h00 la Cave aux Poètes

➪ JEUDI 11 AVRIL – 20H

#electro #dub #hip-hop

◣LE PEUPLE DE L’HERBE◢

Entre cabotages hip-hop et navigations punky-noisy-pop-rock, 10, le bien nommé dixième opus du cosmopolite Le Peuple de l’Herbe s’avère aussi prodigieux que déroutant. Comme si le voyage ne faisait que commencer…

Après plus de 20 ans de navigation et des vents tantôt porteurs tantôt contraires, renfiler le bleu de chauffe et se mettre au taf pour reprendre le large avec brio, c’est souvent l’apanage des plus téméraires. Ceux qui restent, mais surtout, ceux qu’on respecte.

Sans ne rien renier, pour ce « Ten », 10e opus donc, les quelques mutations ressenties ces dernières années (instruments additionnels, line-up), ont clairement changé la destination du cap des débuts. Une sorte de retour aux sources, antérieur à la genèse même du groupe, pour un résultat aussi limpide qu’il peut s’avérer déroutant. Ça fleure bon le vécu urbain et on ne saurait s’en plaindre.

L’album sort le 22 mars 2024.

+ GUEST

☞ La billetterie, c’est par ici : https://urlz.fr/pBPR

☞ Pass Culture, c’est par là : https://urlz.fr/pBQe

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix

