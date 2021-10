Ramonville-Saint-Agne Ferme de Cinquante Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Le peuple de la Nuit ! Ferme de Cinquante Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le temps d’une conférence suivie d’une sortie à la tombée de la nuit, partons à la rencontre des animaux qui s’éveillent quand nous nous endormons. Mélodieux amphibiens, véloces chauve-souris, mystique scutigère ou hérisson fouineur, venez découvrir le cycle de vie de ces espèces aux mœurs noctambules, comprendre pourquoi ces animaux ont fait de la nuit leur royaume et mieux anticiper l’impact de nos activités sur leur préservation. Équipés de nos lampes, nous irons ensuite explorer les alentours de la Ferme de Cinquante, sur la piste de ces acteurs des nuits ramonvilloises ! Les enfants sont les bienvenus. Animé par Nature en Occitanie, en lien avec la mairie de Ramonville dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale (ABC). Fin prévisionnelle : 22h Pour des raisons sanitaires, le pass sanitaire sera demandé à chaque participant et les places sont limitées à 20 personnes.

Gratuit. Inscription obligatoire (20 personnes maxi) – Contact : sylvie.barrier@mairie-ramonville.fr avec votre nom, prénom adresse et numéro de télephone.

