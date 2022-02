Le peuple de la mare Sallenelles Sallenelles Catégories d’évènement: Calvados

Le peuple de la mare Sallenelles, 4 juin 2022, Sallenelles. Le peuple de la mare boulevard maritime Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles

2022-06-04 14:30:00 – 2022-03-27 16:30:00 boulevard maritime Maison de la nature et de l’estuaire

Sallenelles Calvados Faisons la connaissance des animaux de la mare.

Animation réalisée dans le cadre de la « Fête des mares ».

Tout public (dès 6 ans).

