Le peuple de la mare Maison de la nature et de l’estuaire

Maison de la nature et de l’estuaire, le samedi 4 juin à 14:30

A l’occasion de l’opération nationale “Fréquence grenouille”, venez vous familiariser avec les animaux de la mare (batraciens, insectes …). Au programme, petite pêche dans le plan d’eau de la Maison de la nature suivie d’un atelier d’observation et d’identification des espèces récoltées.

(sur place/2h30) – Niveau 1

Tarif enfant 2,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:30:00

