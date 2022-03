LE PEUPLE AMPHIBIE DES MARAIS – ESPACES NATURELS SENSIBLES La Gravelle La Gravelle Catégories d’évènement: La Gravelle

Mayenne

LE PEUPLE AMPHIBIE DES MARAIS – ESPACES NATURELS SENSIBLES

2022-03-11 – 2022-03-11

La Gravelle Mayenne La Gravelle Sortie familiale adaptée aux enfants dès l’âge de 6 ans accompagnés

1 km aller-retour

Lampe indispensable

Prévoyez des vêtements adaptés à la météo et des chaussures de marche

Cette sortie fait partie de la programmation familiale des Espaces Naturels Sensibles de La Mayenne.

