Le pétrole en forêt, à la découverte d’une exploitation historique Merkwiller-Pechelbronn, 11 juin 2022, Merkwiller-Pechelbronn.

Le pétrole en forêt, à la découverte d’une exploitation historique Merkwiller-Pechelbronn

2022-06-11 – 2022-06-11

Merkwiller-Pechelbronn 67250 Merkwiller-Pechelbronn

Saviez-vous qu’une des premières exploitations de pétrole a eu lieu en Alsace du Nord aux alentours de Merkwiller-Pechelbronn et jusque dans la forêt indivise de Haguenau ?

C’est la richesse du sous-sol forestier qui a fait naître cette industrie qui durera environ deux siècles et marquera la région par son impact social et économique.

À travers la visite du musée français du pétrole de Pechelbronn puis d’une sortie en forêt, venez découvrir l’histoire de cette exploitation et les traces qui en subsistent en forêt.

Chaussures et vêtements adaptés à la randonnée en forêt.

– Faire découvrir un patrimoine local méconnu ;

– Lecture des anciennes traces d’exploitation dans le paysage forestier actuel

Saviez-vous qu’une des premières exploitations de pétrole a eu lieu en Alsace du Nord aux alentours de Merkwiller-Pechelbronn et jusque dans la forêt indivise de Haguenau ?

C’est la richesse du sous-sol forestier qui a fait naître cette industrie qui durera environ deux siècles et marquera la région par son impact social et économique.

À travers la visite du musée français du pétrole de Pechelbronn puis d’une sortie en forêt, venez découvrir l’histoire de cette exploitation et les traces qui en subsistent en forêt.

Chaussures et vêtements adaptés à la randonnée en forêt.

Merkwiller-Pechelbronn

dernière mise à jour : 2022-03-30 par