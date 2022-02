Le Petit Youkou Hydre en scène, 29 avril 2022, Le Trait.

Le Petit Youkou

Hydre en scène, le vendredi 29 avril à 18:30

**Compagnie Lucien et les Arpettes** Petit Youkou vit dans une ferme avec maman guitare et papa banjo. Il aime sauter dans les flaques d’eau, écouter les animaux, les bruits de la nature…. Tout ce qui fait de la musique ! Au fil des saisons et des rencontres Petit Youkou va apprendre des chansons et il pourra prendre place dans l’orchestre du village pour fêter l’été et la moisson. Dès 6 mois **Composition/écriture** : Géraldine Fillastre et Alain Bertin **Scénographie, mise en scène et création lumière** : Roland Shön **Chant flûte, métallophone, kazoo** : Géraldine Fillastre **Chant, ukulélé, guitare, banjo, flûte** : Alain Bertin **Création/production** : Gargane Prod – Compagnie Lucien et les Arpettes

3€ à 8€

Histoire pour grandir

Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T18:30:00 2022-04-29T19:10:00