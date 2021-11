Nevers Nevers Nevers, Nièvre Le Petit Train Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Le Petit Train Nevers, 27 novembre 2021, Nevers. Le Petit Train Nevers

2021-11-27 – 2021-12-31

Nevers Nièvre Nevers Nièvre 4 4 EUR Embarquez à bord du Petit train de Nevers et levez les yeux pour découvrir votre ville illuminée !

Le Petit train circulera à partir du 27 novembre tous les week-ends et pendant les vacances scolaires jusqu’au 31 décembre (sauf le 25 décembre).

Plein tarif : 4€ / tarif réduit : 3€ (pour les Neversois, personnes de handicap, enfants moins de 10 ans). Gratuit : moins de 3 ans. Départs Place Guy Coquille à 11h, à 11h45, à 14h, à 14h45, à 15h30, à 16h15, à 17h, à 17h45, à 18h30. ACCUEIL Embarquez à bord du Petit train de Nevers et levez les yeux pour découvrir votre ville illuminée !

