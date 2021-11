Autremencourt Autremencourt Aisne, Autremencourt Le petit train du Père Noël à Autremencourt ! Autremencourt Autremencourt Catégories d’évènement: Aisne

Autremencourt Aisne Autremencourt Aisne 1 1 Ou comment découvrir les illuminations de cette commune proche de Marle à bord du petit train du Père Noël, magie garantie !

Et en salle des fêtes vous sera proposé un marché de Noël, ainsi que de la petite restauration ! RV dans la commune pour le départ les samedis 11 & 18/12 (de 17h à 22h) ainsi que le dimanche 19/12 (de 17h à 21h) ! Ou comment découvrir les illuminations de cette commune proche de Marle à bord du petit train du Père Noël, magie garantie !

