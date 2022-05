Le petit train de Villeneuve-Pujols Villeneuve-sur-Lot, 1 juillet 2022, Villeneuve-sur-Lot.

Le petit train de Villeneuve-Pujols Villeneuve-sur-Lot

2022-07-01 10:00:00 – 2022-08-31 17:00:00

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

En petit train touristique en départ de l’Office de Tourisme Grand Villeneuvois ou de Pujols. Découvrez toute l’histoire en 45min. Au fil des rues, vous apprécierez les plus beaux sites et monuments. Il vous sera possible de descendre à un des 2 points d’arrêts et reprendre le train suivant avec le même billet, pour faire vos achats ou vous restaurer.

En petit train touristique en départ de l’Office de Tourisme Grand Villeneuvois ou de Pujols. Découvrez toute l’histoire en 45min. Au fil des rues, vous apprécierez les plus beaux sites et monuments.

En petit train touristique en départ de l’Office de Tourisme Grand Villeneuvois ou de Pujols. Découvrez toute l’histoire en 45min. Au fil des rues, vous apprécierez les plus beaux sites et monuments. Il vous sera possible de descendre à un des 2 points d’arrêts et reprendre le train suivant avec le même billet, pour faire vos achats ou vous restaurer.

Mr FAUX

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-05-09 par