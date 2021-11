Ramatuelle Ramatuelle Ramatuelle, Var Le Petit Train de Noël Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Var

Le Petit Train de Noël Ramatuelle, 12 décembre 2021, Ramatuelle. Le Petit Train de Noël Ramatuelle

2021-12-12 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-12 17:30:00 17:30:00

Ramatuelle Var Ramatuelle Circuit en Petit Train du Père Noël autour du village, atelier créatif, atelier maquillage, chocolats et vin chauds, et distribution de chocolats.

N »oubliez pas la lettre au Père Noël !

Départs Place de l’Ormeau à 14h30 / 15h15 / 16h00 / 16h45 / 17h30. office@ramatuelle-tourisme.com +33 4 98 12 64 00 http://www.ramatuelle-tourisme.com/ Ramatuelle

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle

