Le petit train de Noël Lourdes, 27 décembre 2021, Lourdes. Le petit train de Noël dans la ville de Lourdes

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Ouvert du 27 au 31 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Départs toutes les 30 minutes. Tarifs :

– adulte à partir de 12 ans : 8,5 €

Ouvert du 27 au 31 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Départs toutes les 30 minutes. Tarifs :
– adulte à partir de 12 ans : 8,5 €
– enfant à partir de 4 ans : 4,5 € Il sera gratuit pour tous les 23 et 24 décembre après-midi de 14h à 18h. Le petit train de Lourdes reprend du service pour Noël ! Découvrez la ville à son bord du 27 au 31 décembre 2021. lourdes.visites@wanadoo.fr +33 7 69 15 91 75

Il sera gratuit pour tous les 23 et 24 décembre après-midi de 14h à 18h.

