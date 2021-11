Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Le petit train de Noël – La bastide enchantée Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Le petit train de Noël – La bastide enchantée Villeneuve-sur-Lot, 10 décembre 2021, Villeneuve-sur-Lot. Le petit train de Noël – La bastide enchantée Parking du parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot

2021-12-10 10:00:00 – 2021-12-24 18:00:00 Parking du parc des expositions Avenue de Fumel

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne EUR Montez à bord du petit train de Noël ! Tous les jours du 10 au 24 décembre, de 10h à 18h, il permet de vous garer sur les parkings gratuits pour rejoindre ensuite le cœur de la Bastide.

Circuit en boucle : parking du parc des expos / Tour de Paris / Cale de la Marine / Pont des Cieutat / Tour de Pujols / La Poste. Montez à bord du petit train de Noël ! Tous les jours du 10 au 24 décembre, de 10h à 18h.

Circuit en boucle : parking du parc des expos / Tour de Paris / Cale de la Marine / Pont des Cieutat / Tour de Pujols / La Poste. Montez à bord du petit train de Noël ! Tous les jours du 10 au 24 décembre, de 10h à 18h, il permet de vous garer sur les parkings gratuits pour rejoindre ensuite le cœur de la Bastide.

Circuit en boucle : parking du parc des expos / Tour de Paris / Cale de la Marine / Pont des Cieutat / Tour de Pujols / La Poste. MAIRIE VSL

Parking du parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Parking du parc des expositions Avenue de Fumel Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Parking du parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot