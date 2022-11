Le Petit train de Méjanes Arles Arles Catégories d’évènement: 13200

2022-10-01 – 2022-10-23

Le petit train du Domaine de Méjanes vous fera découvrir toute la diversité des paysages de Camargue grâce à un circuit pittoresque sur les bords de l'étang du Vaccarès. Le petit train sillonne le domaine et effectue une boucle de 3.5 km durant 25 minutes environ. A bord du train, vous observerez la faune et la flore = sauvages locales : taureaux, chevaux, canards, hérons, passereaux, busards, flamants roses…

