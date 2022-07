Le petit train à Saint-Quentin

Le petit train à Saint-Quentin, 9 juillet 2022, . Le petit train à Saint-Quentin



2022-07-09 14:00:00 – 2022-08-14 19:00:00 Le petit train est de retour cet été. Venez profiter d’une balade gratuite qui vous emmènera de la Basilique à la Plage d’Isle et de la Plage d’Isle à la Basilique en quelques minutes. Du mardi au dimanche de 14h à 19h :

14h, 15h, 16h, 17h, 18h – Basilique vers plage d’Isle

14h, 15h, 16h, 17h, 18h – Basilique vers plage d’Isle

14h, 15h, 16h, 17h, 18h – Basilique vers plage d’Isle

14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 – Plage d'Isle vers Basilique

