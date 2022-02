Le Petit Théâtre présente Musée haut Musée bas. Salle Polyvalente La Boissière-de-Montaigu Catégories d’évènement: La Boissière-de-Montaigu

Le Petit Théâtre présente Musée haut Musée bas.

du vendredi 11 mars au samedi 19 mars à Salle Polyvalente

du vendredi 11 mars au samedi 19 mars à Salle Polyvalente

Le Petit Théâtre de la Boissière joue sa nouvelle pièce : Musée haut Musée bas, en mars 2022 à la Salle Polyvalente. Une pièce de Jean Michel Ribes, mise en scène par Emilie EOUZAN. ### Représentations Vendredi 11 mars 2022 à 20h30 Samedi 12 mars 2022 à 20h30 Dimanche 13 mars 2022 à 15h Vendredi 18 mars 2022 à 20h30 Samedi 19 mars 2022 à 20h30 ### Tarifs Adultes 8€ / Enfants 6€ ### Réservation 06 60 70 31 34

Salle Polyvalente La Boissière-de-Montaigu Vendée

