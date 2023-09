DR SHAB – LA LEGENDE LE PETIT THEATRE La Frette Sur Seine Catégorie d’Évènement: LA FRETTE SUR SEINE DR SHAB – LA LEGENDE LE PETIT THEATRE La Frette Sur Seine, 1 octobre 2023, La Frette Sur Seine. DR SHAB – LA LEGENDE LE PETIT THEATRE a lieu à la date du 2023-10-01 à 16:00:00.

Tarif : 18 à 22 euros. Un spectacle de 1h20, fusion inédite entre théâtre historique et expériences de mentalisme. Un voyage immersif à travers les époques, où le mentalisme révèle les secrets du passé. Réservez votre billet ici LE PETIT THEATRE

LE PETIT THEATRE
55 QUAI DE SEIGNE La Frette Sur Seine 95530

