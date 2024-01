CHERI FAUT QU’ON PARLE LE PETIT THEATRE DE NIVELLE Nivelle, vendredi 15 mars 2024.

Patrick et Sandrine, est un couple fou amoureux mais Sandrine rêve d’un enfant. Or pour l’instant, l’enfant, c’est Patrick, un grand gamin de 30 ans… Pas pressé d’assumer un rôle de père. Sandrine aime follement Patrick. Patrick aime passionnément Sandrine. Sandrine est heureuse avec Patrick. Patrick se sent comblé avec Sandrine. Sandrine voudrait un enfant de Patrick. Patrick voudrait que le PSG gagne enfin. Et voilà où le bat blesse ! Qu’il est difficile aujourd’hui de vivre en couple ! Comment Sandrine et Patrick arriveront-ils à régler leurs problèmes de couple ? Pour le PSG c’est foutu, mais pour l’enfant, tout est encore jouable… Venez assister au quotidien de ce couple comme les autres dans lequel chacun se reconnaîtra dans cette comédie moderne et rafraîchissante qui saura vous attendrir et vous faire rire.

Tarif : 17.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE PETIT THEATRE DE NIVELLE 320 RUE PAUL DUTRIEUX 59230 Nivelle 59