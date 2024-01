LUCIE ET LES SEPT CLES LE PETIT THEATRE DE NIVELLE Nivelle, 27 février 2024, Nivelle.

Plongez dans l’univers des émotions universelles avec Lucie, le singe, la sorcière et la fée à travers ce conte poétique, mêlant théâtre et danse.Les couleurs de l’arc-en-ciel naissent quand la lumière blanche est décomposée et inversement quand on mélange ces couleurs pour les unir on obtient la couleur blanche. Lucie n’a pas de reflet dans le miroir et tous les vêtements sur elle paraissent blancs, car elle mélange ses émotions. Un jour une fée lui apparaît dans un rêve et l’envoie à la recherche d’un beau trésor au pied d’un arc-en-ciel. Pour l’atteindre Lucie doit trouver 7 clés dans 7 pays différents en réussissant 7 épreuves. Ce sont en fait les 7 émotions universelles, chacune associée à une des 7 couleurs de l’arc-en-ciel qu’elle va rencontrer, apprendre et ressentir au bon moment. Pendant son voyage Lucie rencontre un singe parlant et une sorcière qui, chacun à sa manière vont l’aider à avancer dans sa quête. Cette belle histoire avec sa musique envoûtante, ses lumières et couleurs, sans oublier l’humour, touchera les petits comme les grands.

Tarif : 12.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-02-27 à 19:00

LE PETIT THEATRE DE NIVELLE 320 RUE PAUL DUTRIEUX 59230 Nivelle 59