Montaigne Les essais, Jouir loyalement de son être Le Petit Théâtre Bordeaux, 17 novembre 2023, Bordeaux.

Montaigne Les essais, Jouir loyalement de son être 17 novembre 2023 – 28 janvier 2024 Le Petit Théâtre Tarif : 20 €.

Michel de Montaigne (1533-1592) a inventé un genre nouveau dans l’Europe de Shakespeare, de Cervantès et des guerres de religions : tendre un miroir au lecteur en parlant de lui-même le plus ouvertement possible. Ceci afin d’essayer de devenir « de bons voisins des choses les plus proches ».

Personne n’avait essayé de douter à ce point, jusqu’à douter du doute et faire de la sagesse, de l’art de vivre et de la joie le viatique de l’existence.

Les Essais transforment le lecteur. Comment affronter la mort, aimer ses échecs et les autres, accepter d’être ordinaire, imparfait. En deux mots : comment vivre ?

Éric Sanson donne chair et un peu de temps présent à ce bouquet de questions posées par celui qui dans des pages indémodables a enseigné ce qu’il savait et, peut-être plus profitable encore pour le lecteur en termes de liberté, ce qu’il ne savait pas. « Qu’un pareil homme ait écrit, véritablement la joie de vivre sur terre s’en trouve augmentée », écrivit Nietzsche. Tous les lecteurs de Montaigne sont d’accord avec ça. Les spectateurs du Petit-Théâtre se le rappelleront.

Une pièce exceptionnelle, à découvrir du 17 novembre au 28 janvier 2023, les vendredis et samedis à 20h30 et dimanche à 15h30.

Le Petit Théâtre 8 rue du faubourg des arts Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 51 04 73 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:30:00+01:00

2024-01-28T15:30:00+01:00 – 2024-01-28T16:30:00+01:00

montaigne théâtre