Le Petit Tambour qui Danse – 2022 Cadenet Cadenet Catégories d’évènement: Cadenet

Vaucluse

Le Petit Tambour qui Danse – 2022 Cadenet, 21 juillet 2022, Cadenet. Le Petit Tambour qui Danse – 2022 Cadenet

2022-07-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-23

Cadenet Vaucluse Cadenet Le petit Tambour qui danse c’est un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de jazz et de musique du monde. serviceculturel@mairie-cadenet.fr +33 7 60 53 34 16 Cadenet

dernière mise à jour : 2022-01-20 par Luberon Sud Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Cadenet, Vaucluse Autres Lieu Cadenet Adresse Ville Cadenet lieuville Cadenet Departement Vaucluse

Cadenet Cadenet Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadenet/

Le Petit Tambour qui Danse – 2022 Cadenet 2022-07-21 was last modified: by Le Petit Tambour qui Danse – 2022 Cadenet Cadenet 21 juillet 2022 Cadenet Vaucluse

Cadenet Vaucluse