Les amoureux des lettres et de graphisme sont invités à rencontrer les acteurs du paysage éditorial local : des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs, des traducteurs ; l’occasion de bavarder autour de leurs métiers et de leurs créations. L’invitée d’honneur sera **Myriam Chenard** pour son roman _Le Disparu de la plage_, lauréat du [prix des Mots de l’Ouest](https://www.stephanebatigne.com/actualite-sb/le-disparu-de-la-plage-laureat-du-prix-des-mots-de-louest-2021/), du [prix du roman populaire d’Elven](https://www.stephanebatigne.com/actualite-sb/myriam-chenard-en-dedicace-au-salon-du-roman-populaire-delven/) et du [prix du roman régional des Lions Club](https://www.stephanebatigne.com/actualite-sb/le-disparu-de-la-plage-laureat-du-prix-du-roman-regional-des-lions-clubs-ouest/) pour le Grand Ouest. Seront aussi présents : **Céline Wiechert**, **Régine Bobée** des Editions Léon Art & stories, **Guillaume Moingeon**, **Fabienne Carré**, **Gauthier Istin**, **Eric et Catherine Latteux** des Editions du Bouquin, **Les Editions L’Âme en Livre**, **Les Editions La Pimpante**, **Stéphane Batigne Editeur**.

Gratuit – Entrée libre

