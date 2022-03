Le Petit Salon de Marcel au Swann : Proust en bulles – rencontre avec Stéphane Heuet dessinateur et scénariste Hôtel littéraire Le Swann Paris Catégories d’évènement: île de France

En partenariat avec l’hôtel littéraire Le Swann et la librairie Fontaine Haussmann, la bibliothèque Europe vous propose de rencontrer Stéphane Heuet, auteur de l’adaptation en bande dessinée de “A la Recherche du Temps Perdu”. Est-ce parce qu’il fut un temps marin, comme Corto Maltese, que Stéphane Heuet se tourne vers la bande dessinée après avoir été directeur artistique dans la publicité ? En 1998, fasciné par la Recherche , il se lance dans l’adaptation en bulles de l’œuvre de Marcel Proust. Sacré défi… relevé avec brio : la série comporte 8 tomes publiés aux éditions Delcourt, étudiés dans les lycées et les universités et traduits dans 29 pays. Lauréat en 2020 du Grand Prix Hervé Deluen décerné par l’Académie Française, lauréat en 2021 du prix Céleste Albaret pour le second tome de « A l’ombre des jeunes filles en fleurs – Madame Swann », le travail de Stéphane Heuet s’arrêtera pourtant avec ce dernier : « … j’ai calculé qu’il me faudrait vivre jusqu’à l’âge de 144 ans pour pouvoir adapter toute “La Recherche”. Je suis en bonne santé, mais mon optimisme ne va pas jusque là, et je suis beaucoup plus lent que Proust. » avait déclaré l’auteur lors de la remise du prix Céleste Albaret.

Crédits photo : François Bouchon / Le Figaro La rencontre a lieu à l'hôtel littéraire Le Swann – inscriptions uniquement à la bibliothèque.

