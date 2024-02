LE PETIT SAINT-GEORGES HISTOIRE D’UN INVENTAIRE Port du Mans Le Mans, dimanche 24 mars 2024.

Le service inventaire de la région des Pays de la Loire mène depuis plus de deux ans un inventaire de l’habitat en série au Mans. Venez découvrir, dans le cadre de l’exposition sur les faubourgs du Mans au Carré Plantagenêt l’histoire de cette ancienne commune rurale et son évolution urbanistique.

Votre guide sera Nathalie Jupin

Plein tarif 6 € / tarif réduit 4 €

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme

Départ 15h, 101 quai Amiral-Lalande

Pas de billetterie sur place EUR.

