Le petit résistant illustré La seconde guerre mondiale racontée aux plus jeunes Colmar, lundi 5 février 2024.

À la demande de Lucien, le grand résistant, Paul et Ferdinand, anciens artistes de cabaret, reviennent de l’au-delà pour raconter la Seconde Guerre Mondiale à leur façon marrante et véridique. Projetés dans une salle de classe, ils trouveront sur place de quoi s’amuser… Du IIIème Reich aux histoires extraordinaires de la résistance, ils rejoueront pour nous les grands thèmes de ce conflit.

Un dernier tour de piste où le burlesque rejoint le tragique pour mieux servir la compréhension de l’Histoire. Un hommage en forme de fête.

Avec Alexandre Letondeur et Romain Puyuelo

Texte Alexandre Letondeur

Mise en scène Ned Grujic

Dhang Dhang et Plock Production

Avec le soutien du ministère de la Défense et de la Salle Gérard-Philipe de Bonneuil sur Marne

Spectacle en TARIF E À partir de 7 ans Durée 1h15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05 10:00:00

fin : 2024-02-05 11:15:00

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est theatre@ville-colmar.fr

