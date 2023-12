FOUAD REEVES LE PETIT REPUBLIQUE Paris, 13 janvier 2024, Paris.

FOUAD REEVES Après GOODBYE WALL STREETFouad Reeves présente son nouveau One Man ShowUn comédien d’une rare énergie, digne héritier de Jim Carrey selon l’Echo Républicain, qui nous présente une galerie de 12 personnages tous aussi drôles que déjantés, dans un show hilarant, … et parfois émouvant.Un spectacle dynamique et divertissant.Il était Trader et il a tout plaqué pour réaliser son rêve d’enfant, devenir comédien. Vous l’aurez compris, on est très très haut sur l’échelle de la connerie ! Entre Stand up et seul en scène, et impros avec le public, Fouad Reeves nous raconte des situations hilarantes où chacun pourra se retrouver : les collègues de bureau, le couple, la famille,… et bien sûr, nos rêves d’enfants.Plus qu’un humoriste, un comédien aussi bien à l’aise debout avec son micro que dans l’interprétation de ses 12 personnages.Un spectacle unique et un artiste complet pour plus d’une heure de bonheur dans ce monde de brutesUn show avec des vannes à foison, mais aussi un peu de chant, un peu de danse … et de l’émotion.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 18:00

Réservez votre billet ici

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75