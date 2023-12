MOLIE, AU PAYS DES RÊVES ! LE PETIT REPUBLIQUE Paris, 7 janvier 2024, Paris.

MOLIE, AU PAYS DES RÊVES !A partir de 3 ans.Après plus de 20 000 petits spectateurs, la pétillante Molie est de retour à Paris pour vous transporter en plein cœur de son rêve !Il faut toujours croire en ses rêves ! Demain, Molie fête son anniversaire, et elle est bien décidée à trouver la fée des rêves pour exaucer son vœu ! En un instant elle ferme les yeux, et se retrouve dans un monde merveilleux, où tout est possible ! Embarquez dans ce voyage magique pour rencontrer un ours invisible, vaincre vos peurs avec un loup timide, danser avec un tournesol géant, protéger les animaux du monde entier, négocier avec un perroquet pirate, et même, toucher la lune pour de vrai ! Un voyage fantastique vous attend, rempli de rires et de poésie, autour des doux thèmes de la tolérance, de l’écologie, du partage et de la confiance en soi. Molie trouvera-t-elle la fée des rêves ? Son vœu sera-t-il exaucé ? Il faut entrer dans l’histoire pour le savoir et pour l’aider ! Vous êtes prêts ? Un spectacle familial pour les filles et les garçons, à partir de 3 ans et jusqu’à 133 ans ! Après plus de 20 000 spectateurs conquis, et une tournée dans toute la France et à l’île de la Réunion, Molie est de retour à Paris !Auteurs : Maude Le Fur Camensuli et Amine Belakoul Avec : Maude Le Fur Camensuli ou Clara Poirieux ou Paola GarciaDurée : 50 min Le saviez-vous : Éligible aux trophées de la comédie musicale 2023Le CD est en vente après la représentation avec une dédicace de la comédienne ! Parfois, vous pourrez voir un VRAI chien sur scène !

Tarif : 12.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 11:00

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75