Le petit printemps des 0-3 ans Médiathèque José Cabanis Toulouse, mercredi 15 mai 2024.

Le petit printemps des 0-3 ans En mai, fais ce qu’il te plaît… et pourquoi pas assister aux nombreux spectacles du Petit printemps ? 15 mai – 14 juin Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T06:00:00+02:00 – 2024-05-15T08:00:00+02:00

Fin : 2024-06-14T06:00:00+02:00 – 2024-06-14T08:00:00+02:00

En mai, fais ce qu’il te plaît… et pourquoi pas assister aux nombreux spectacles du Petit printemps ?

Choisis cette année sur le thème de l’art, ces rendez-vous qui favorisent l’épanouissement artistique et culturel contribuent à éveiller la curiosité et la construction des jeunes enfants.

Entrer dans un tableau, danser, découvrir le théâtre ou traverser les saisons en musique, Le petit printemps des 0-3 ans a cette fois encore été pensé pour accompagner les tout-petits dans la construction de leurs goûts, de leurs choix, dans leur découverte du monde et l’éveil de leur imaginaire.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/le-petit-printemps-des-0-3-ans/ »}]

Temps fort Jeune