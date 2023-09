Le petit prince | Un conte musical de Marina Cedro Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le petit prince | Un conte musical de Marina Cedro Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

Il était une fois un Petit Prince qui profite d’une migration d’oiseaux sauvages pour s’envoler vers l’aventure… LE PETIT PRINCE DÉCIDE D’ALLER À LA RENCONTRE DU MONDE ET DE LUI-MÊME La planète du Petit Prince est une petite planète. Il y un mouton qui dort dans sa maison, une rose, l’amour et les baobabs, qui sont des grands arbres de sagesse. 12 chansons composées et chantées pour évoquer la merveilleuse histoire du Petit Prince. Je suis le Petit Prince Dans mes yeux s’élève le

soleil Je suis le Petit Prince Mon cœur est une joyeuse

étoile … « Tout a commencé le jour où Gérard Lo

Monaco a créé des figurines du Petit Prince. Quand j’ai vu ces sculptures en bois, j’ai senti

que chaque personnage s’animait pour nous raconter son histoire. Aujourd’hui à travers mes chansons naît une méditation

en forme de fable que nous a léguée Antoine de Saint-Exupéry pour évoquer la

merveilleuse histoire du Petit Prince » Marina Cedro. Samedi 16 décembre | 16h À partir de 3 ans sur inscription

Durée : 45 min Création, musiques et chant : Marina

Cedro Marionnettes et décors : Gérard

Lo Monaco Collaboration / adaptation des textes en français : Denis Bretin Production : Lo Monaco Studio – www.gerardlomonaco.com Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

