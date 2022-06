Le Petit Prince Trets Trets Catégories d’évènement: 13530

Trets

Le Petit Prince Trets, 30 novembre 2022, Trets. Le Petit Prince Salle des Colombes Avenue Marx Dormoy Trets

2022-11-30 17:00:00 17:00:00 – 2022-11-30 18:30:00 18:30:00 Salle des Colombes Avenue Marx Dormoy

Trets 13530 Il était une fois un aviateur tombé en panne dans le désert, à mille milles de toute terre habitée et qui s’inquiétait de savoir s’il allait pouvoir réparer son moteur…et ça s’est une chose sérieuse !

Il était une fois un Petit Prince, qui voulait qu’on lui dessine un mouton…et qui ne répondait jamais aux questions qu’on lui pose. Ce petit bonhomme était capable de parcourir le monde parce qu’il avait des problèmes avec une fleur…et ça c’est une chose sérieuse ! Mais comment ne pas s’émouvoir face à un éclat de rire, à un petit garçon qui pleure en découvrant que sa fleur n’est pas unique au monde et qui prend le temps d’apprivoiser un renard… D’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry © Éditions Gallimard, 1945 Il était une fois un aviateur tombé en panne dans le désert, à mille milles de toute terre habitée et qui s’inquiétait de savoir s’il allait pouvoir réparer son moteur…et ça s’est une chose sérieuse !

Il était une fois un Petit Prince, qui voulait qu’on lui dessine un mouton…et qui ne répondait jamais aux questions qu’on lui pose. Ce petit bonhomme était capable de parcourir le monde parce qu’il avait des problèmes avec une fleur…et ça c’est une chose sérieuse ! Mais comment ne pas s’émouvoir face à un éclat de rire, à un petit garçon qui pleure en découvrant que sa fleur n’est pas unique au monde et qui prend le temps d’apprivoiser un renard… Salle des Colombes Avenue Marx Dormoy Trets

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: 13530, Trets Autres Lieu Trets Adresse Salle des Colombes Avenue Marx Dormoy Ville Trets lieuville Salle des Colombes Avenue Marx Dormoy Trets Departement 13530

Trets Trets 13530 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trets/

Le Petit Prince Trets 2022-11-30 was last modified: by Le Petit Prince Trets Trets 30 novembre 2022 13530 Trets

Trets 13530