LE PETIT PRINCE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LE PETIT PRINCE Toulouse, 7 juin 2022, Toulouse. LE PETIT PRINCE L’ESCALE 6 Avenue des Écoles Jules Julien Toulouse

2022-06-07 – 2022-06-08 L’ESCALE 6 Avenue des Écoles Jules Julien

Toulouse Haute-Garonne 21 EUR Une promenade musicale dans les étoiles, aussi pétil-lante, profonde, mélancolique que surnaturelle. » — La Dépêche du Midi Thierry Huillet a souhaité mettre en musique cette œuvre poétique dont l’humanisme ne peut que nous réconforter.

Orchestre de Chambre de Toulouse.

Durée : 1h30 contact@grenierdetoulouse.fr +33 5 31 22 10 15 http://www.mairie-tournefeuille.fr/actualites/saison-culturelle-lescale-21-22-decouvrez-la-programmation Une promenade musicale dans les étoiles, aussi pétil-lante, profonde, mélancolique que surnaturelle. » — La Dépêche du Midi L’ESCALE 6 Avenue des Écoles Jules Julien Toulouse

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse L'ESCALE 6 Avenue des Écoles Jules Julien Ville Toulouse lieuville L'ESCALE 6 Avenue des Écoles Jules Julien Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

LE PETIT PRINCE Toulouse 2022-06-07 was last modified: by LE PETIT PRINCE Toulouse Toulouse 7 juin 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne